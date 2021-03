Aanhoudende koersdruk KPN

Bij KPN lopen de speculaties over een overname uit de koers. Dat kan nog voor enige koersdruk zorgen.

Koersdruk is gisteren veroorzaakt door de aankondiging dat samen met ambtenarenfonds ABP glasvezel zal worden aangelegd. Het is positief dat andere telecomaanbieders daar gebruik van mogen maken. De samenwerking met ABN zorgt voor een versnelling van de uitrol, wat positief is voor de toekomstige marktpositie. De keerzijde is dat toekomstige overnameverhalen snel naar het land der fabelen kan worden gestuurd.

Op basis van de RSI zit er nog voldoende lucht in de koers, waardoor de kans groot is dat de onderkant van de bandbreedte zal worden opgezocht. Rond de 2,70 euro (nu 2,87) ligt de ondergrens van de bandbreedte en een Fibonaccisteun op basis van de opgaande beweging die eind september vorig jaar is ingezet.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

