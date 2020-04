Aantal pintransacties bij winkels ingezakt tot 65% (ING)

Consumenten schroeven hun aankopen flink terug. Sinds afgelopen week ligt het aantal pintransacties bij de fysieke winkels ruim een derde lager dan een jaar eerder.

Dit blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau op basis van pintransactiedata van ING. Wel stijgt het gemiddelde bedrag per pintransactie licht. Tegelijkertijd verschuift een deel van de consumentenaankopen naar online – het aantal betalingen aan webshops laat een toename zien van zo’n 25%. Toch compenseert dit lang niet de daling in fysieke pintransacties.

Ruim een derde minder pintransacties

Consumenten rekenen inmiddels ruim een derde minder met hun pinpas af sinds de eerste corona maatregelen zijn afgekondigd. De afgelopen week lag het aantal transacties bijna 35% lager dan in dezelfde week een jaar eerder. Vanaf 15 maart liet het totaal aantal pintransacties een duidelijk dalende trend zien, maar de laatste zeven (beschikbare) dagen stabiliseert de daling net onder de 35%.

Spiegelbeeld bij het aantal online aankopen

In onlinewinkels zijn consumenten juist veel vaker te vinden dan voor de coronacrisis. Het aantal betalingen aan webshops is de afgelopen paar weken gestegen met maar liefst 25% ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel we dus duidelijk zien dat een deel van de consumentenaankopen door de coronacrisis is verschoven van fysiek naar online, biedt deze verschuiving maar weinig tegenwicht aan de daling van het aantal pintransacties.

ING-econoom Marten van Garderen “Onze data leveren belangrijke indicatoren over hoe de coronacrisis de consumentenuitgaven op dit moment raakt. Een flinke daling in het aantal pintransacties is een sterke indicatie dat consumenten flink minder vrije uitgaven doen. Zo rekenen we namelijk het grootste deel van onze aankopen af. Bovendien wijzen cashopnames in dezelfde richting. De verschuiving richting online aankopen legt onvoldoende gewicht in de schaal om hieraan tegenwicht te bieden.”

Hogere en lagere pinbedragen

Gemiddeld wijkt het pinbedrag niet veel af van normaal. Consumenten die de afgelopen week een pinbetaling deden rekenden gemiddeld € 25,40 af. Dat is slechts 7% meer dan in dezelfde week een jaar eerder. De extra grote “kassabon” bij de supermarkt (+30%) en het wegvallen van veel relatief kleine pinbedragen in de horeca zorgen voor dit iets hogere gemiddelde. Ook zien we grote stijgingen van het gemiddelde pinbedrag bij speelgoed- en hobbywinkels (+25%) en op plekken waar we onze vrije tijd normaalgesproken doorbrengen, zoals vakantieparken, hotels en bioscopen (+108%). Die grote toename komt omdat in deze categorie vooral hotels open blijven. Een vergelijkbaar effect zorgt voor lagere pinbedragen bij café en restaurants (-13%), want daar resteert het relatief goedkope bezorgen en afhalen.

Digitale winkelmand wel minder vol

Hoewel we nu noodgedwongen vaker digitaal shoppen, is het gemiddelde bedrag dat consumenten online besteden duidelijk gedaald (-10%). Per bezoek gooien we onze digitale winkelmand minder vol. Online doen consumenten weliswaar meer aankopen, maar daar zitten nu andere, kleinere aankopen bij dan eerst. Die kleine aankopen deden we eerder in de fysieke winkel en nu drukken die het gemiddelde bedrag van online aankopen.

Omzetten veelal ook in het rood

Door de daling in het aantal pintransacties, zijn ook de pinomzetten roodgekleurd. Zo laat de categorie ‘uiterlijk’ (o.a. kleding en schoenenzaken) rode cijfers zien. Positieve uitzondering zien we bij de ‘levensbehoeften’ (o.a. supermarkten) waar de hogere gemiddelde kassabon meer dan compenseert voor het lagere aantal transacties. In de categorie ‘vrije tijd’ doen speelgoedwinkels het opvallend goed. Consumenten komen er weliswaar minder (-11%), maar kopen wel voor meer. Al met al stijgen daar de omzetten (+12%). Bij de bouwmarkten en tuincentra is het aantal pintransacties met maar liefst 28% gestegen. Maar die stijging kan er niet voor zorgen dat de categorie ‘wonen’ plust. De woonwinkels doen het zo slecht dat de omzetten in de hele categorie toch dalen.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Bekijk alle 14761 berichten van Eddy Schekman

