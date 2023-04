Aantal wanbetalers de afgelopen tien jaar sterk gedaald

Het economisch gunstige klimaat in de afgelopen tien jaar leidde tot een dalend aantal wanbetalers in Nederland, kijkend naar het aantal mensen wat haar zorgverzekering niet tijdig betaalt. Dit zijn vaak de laatste rekeningen die men niet meer betaalt.

Waar in 2015 meer dan 312.000 mensen als wanbetaler te boek stonden, daalde dat aantal in 2022 tot “slechts” 172.000. Een duidelijke verklaring voor het snelle dalen van het aantal wanbetalers valt naast het economisch gunstige klimaat niet direct te geven, al wordt genoemd dat gemeenten sneller contact zoeken met wanbetalers om hen te begeleiden bij het aflossen van schulden.

Het treffen van betalingsregelingen helpt wanbetalers van hun status af te komen. Tegelijkertijd zijn er voldoende bedrijven die nog altijd periodiek voor het inschakelen van een deurwaarder kiezen om openstaande rekeningen betaald te krijgen.

Wanbetalers kunnen financiële stabiliteit organisaties in gevaar brengen

Vaak worden rekeningen van webshops als eerste genegeerd door wanbetalers; de premie voor de zorgverzekering wordt als laatste opgegeven. Men wil immers verzekerd zijn van medische hulp bij letsel. Het maakt dat het daadwerkelijke aantal wanbetalers in de praktijk groter zal zijn, dan de aantallen die in de inleiding van dit artikel genoemd worden.

Voor organisaties is het belangrijk het aantal wanbetalers in de gaten te houden en hierop te anticiperen. Niet alleen door een partij als Juristu in te schakelen voor het incasseren van openstaande rekeningen; ook door een reserve op te nemen in de boekhouding. Doet men dit niet, dan ligt een verzwakking van de financiële stabiliteit van een organisatie al snel op de loer.

Impact hoge inflatie op financiële zekerheid huishoudens

De afgelopen maanden liep de inflatie in Nederland fors op. Waar initieel verschillende financiële regelingen vanuit de overheid werden aangeboden, bouwt men deze inmiddels af. Het maakt dat huishoudens steeds meer op eigen benen komen te staan. Bij een langdurig aanhoudende hoge inflatie kan dit betekenen dat gezinnen het financieel steeds zwaarder krijgen. Zonder aanpassingen in het bestedingspatroon van huishoudens leidt dit op termijn mogelijk tot een toename in het aantal wanbetalers.

Het financieel gunstige klimaat uit de afgelopen jaren heeft er gelukkig toe geleid, dat veel huishoudens een ruime financiële reserve hebben. Mede ook doordat vakanties in de coronaperiode noodgedwongen moesten worden uitgesteld. De vraag richting de toekomst is in hoeverre deze financiële reserves voldoende zijn om de hoge inflatie op te kunnen blijven vangen.

