Aberdeen Standard Investments lanceert Asian Sustainable Development Equity Fund

Aberdeen Standard Investments (ASI) heeft een nieuw fonds gelanceerd: het Asian Sustainable Development Equity Fund. Het fonds investeert, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, in Aziatische kwaliteitsbedrijven die als doel hebben om zowel een aantrekkelijk rendement als een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren.

Het in Luxemburg gevestigde Aberdeen Standard SICAV I – Asian Sustainable Development Equity Fund belegt in een portefeuille van 30 tot 60 aandelen. De nadruk ligt op Aziatische markten met een sterke groeipotentie, maar er wordt ook gekeken naar kansen om te investeren in nog onvervulde behoeften die samenhangen met de VN-duurzaamheidsdoelen. De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN werden in 2016 afgekondigd. Ze zijn bedoeld om een aantal van ‘s werelds grootste milieu- en maatschappelijke uitdagingen, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, aan te pakken.

Het fonds maakt gebruik van het acht pijlers tellende kader van ASI om te beoordelen of een bedrijf zich aan de criteria voor duurzame ontwikkeling houdt. Door een actief engagement wil het beleggingsteam wil positieve veranderingen bij bedrijven stimuleren, de aansluiting van ASI’s beleggingen op de VN-duurzaamheidsdoelstellingen vergroten en er bij ondernemingen op aandringen hun rapportage over hun bijdrage aan de VN-duurzaamheidsdoelstellingen te verbeteren.

Het vijftig personen tellende Asia Pacific Equities-team van ASI dat het fonds beheert, belegt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in Azië. Door zijn lokale aanwezigheid is het team in staat om een gevarieerde reeks hoogwaardige, duurzame beleggingen te selecteren in zowel ontwikkelde, opkomende als ’frontier’ markten in Azië. Het fonds maakt eveneens gebruik van de uitgebreide kennis en expertise van ASI’s ESG-team (twintig experts op het gebied milieu, maatschappij en governance) en van de ESG-analisten in het Global Emerging Markets Equities-team.

David Smith, hoofd Corporate Governance – Asia Pacific: ”Hoewel er enige vooruitgang is geboekt als het gaat om het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030, profiteren mensen in veel Aziatische landen nog steeds niet van de groei en vooruitgang. Ook zijn ze steeds kwetsbaarder voor economische, sociale en milieurisico’s. Door te beleggen in bedrijven die gevestigd zijn of actief zijn in de Azië-Pacific regio, en die sterk aansluiten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, probeert dit nieuwe fonds een aantrekkelijk rendement voor onze klanten te behalen en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke impact te hebben waar dat het meest nodig is.”

Flavia Cheong, hoofd van Asia Pacific Equities: ”ESG maakt al bijna drie decennia deel uit van ons beleggings-DNA. Als verantwoordelijk opererende beleggers zijn wij van mening dat het ondersteunen van de duurzame ontwikkelingsdoelen reële mogelijkheden creëert voor Aziatische bedrijven. Ze kunnen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu, terwijl ze de financiële waarde van hun bedrijf op de lange termijn vergroten.”

Het fonds is vooralsnog geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

