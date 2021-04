Aberdeen wordt Abrdn

Aberdeen Standard Life plc, het moederbedrijf van vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments, heeft vandaag bekend gemaakt dat het haar naam wil veranderen in ‘Abrdn plc’. De nieuwe naam Abrdn (uitgesproken als ‘Aberdeen’) maakt deel uit van een modern, flexibel en digitaal merk voor alle klantgerichte activiteiten van het bedrijf over de hele wereld.

Het nieuwe merk markeert de volgende fase in de herstructurering van het bedrijf en de toekomstgerichte groeistrategie. De onderneming richt zich op drie samenhangende groeipijlers: wereldwijd vermogensbeheer (Investments), technologieplatforms voor Britse financieel adviseurs en hun klanten (Adviser), en spaargeld en vermogen in het Verenigd Koninkrijk (Personal).

De rebranding voor de nieuwe naam en de bijhorende visuele identiteit begint in de zomer en loopt door tot 2021, naast de uitvoering van een stakeholder engagement plan om de overgang in goede banen te leiden.

“Ons nieuwe merk Abrdn bouwt voort op ons erfgoed en is modern, dynamisch en, wat het belangrijkste is, aantrekkelijk voor al onze klanten en klantkanalen”, zegt Stephen Bird, Chief Executive. “Het is een zeer gedifferentieerd merk dat eenheid zal creëren in het hele bedrijf. Het vervangt vijf verschillende merknamen die elk onafhankelijk van elkaar hebben gefunctioneerd. Onze nieuwe naam weerspiegelt de duidelijke focus die het leiderschapsteam in het bedrijf legt, terwijl we duurzame groei nastreven.”

De naamswijziging van het bedrijf wordt van kracht eens de beursticker wordt herzien. Dit gebeurt naar verwachting voor de publicatie van de halfjaarresultaten van de vennootschap in augustus 2021. Tot een dergelijke aankondiging wordt gedaan, zal de handel worden voortgezet onder de bestaande ticker. Er is geen actie vereist van de kant van aandeelhouders met betrekking tot hun rechten als aandeelhouder.

