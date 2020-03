ABN Amro dit jaar 29,6% gedaald (belachelijk)

ABN Amro verloor gisteren 4,0% op 11,65 euro. Dat is het laagste niveau sinds juli 2016.

Gedurende de afgelopen 17 dagen is de koers op 15 dagen gedaald. Hierdoor is over de afgelopen week een verlies opgebouwd van 12,5%.

Ratio’s doen de wenkbrauwen fronzen: de koers is sinds begin dit jaar met 29,6% gedaald, het aandeel noteert 60% van de boekwaarde, biedt een yield van 11%, heeft een koers/winst van 5,5 en staat op maandbasis beneden de ondergrens van de bandbreedte bij een extreem lage RSI en een doorgeschoten prijsmomentum.

