ABN Amro: ‘Economische pijn onvermijdelijk’

Enige economische pijn lijkt onvermijdelijk, zelfs als de onrust rond banken afneemt. Dat menen de economen van ABN Amro.

De wereldeconomie lijkt de laatste tijd van de ene crisis in de andere te vallen. Net toen de Europese energiecrisis leek af te nemen, werden de financiële markten opnieuw in beroering gebracht door een aantal bankfaillissementen en de vrees voor meer. Wij verwachten dat die angst uiteindelijk zal wegebben, maar in de tussentijd kan er turbulentie ontstaan. In de Global View van deze maand stellen wij een groot aantal vragen aan onze specialisten: wij maken de balans op van de spanningen in de bankensector, denken na over hoe de gebeurtenissen zich vanaf nu zullen ontwikkelen en vertalen de gevolgen van strengere financiële voorwaarden naar de economie en het monetaire beleid.

Aangenomen dat de onrust afneemt, zal een belangrijke vraag voor de centrale bankiers zijn in hoeverre die een stempel drukt op de kredietverlening, en of daardoor de behoefte aan verdere renteverhogingen afneemt. Per saldo denken wij dat de Fed en de ECB nog wat verder te gaan hebben, maar de renteverhogingen zouden inderdaad eerder kunnen stoppen als het effect op de kredietverlening door banken – en dus op de groei en de inflatie – sterker is dan wij aannemen. Anderzijds zou een snellere versoepeling van de financieringscondities kunnen betekenen dat de centrale banken nog verder moeten gaan. Eén ding lijkt zeker: de opleving van de flitsende PMI’s van vorige week, die op een opleving in de geavanceerde economieën wijst, is helaas onhoudbaar. Hoe dan ook, de economie zal helaas enige pijn moeten ervaren om de inflatie terug naar het doel te brengen, of die nu door centrale banken wordt veroorzaakt of niet.

Geschreven door: Economen ABN Amro

