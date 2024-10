ABN Amro: ‘Eenmalig flinke rentestap Fed’

De Europese economie blijft volgens de economen van ABN Amro kwakkelen. De gevolgen van de zwakke vraag beginnen langzaamaan zichtbaar te worden op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt is nu nog krap, maar de eerste signalen van verandering beginnen zichtbaar te worden. De ECB is tot nu toe voorzichtig geweest met stimulerende maatregelen uit vrees dat een te sterke loongroei de inflatie kan aanwakkeren. De vrees daarvoor wordt echter getemperd door de meest recente PMI-cijfers. De PMI-subindex voor de werkgelegenheid daalde tot onder het kritische niveau van 50. In reactie op de PMI-cijfers nam de verwachting op financiële markten toe dat de ECB bij het eerstkomende overleg en daarna de rentetarieven verder naar beneden zal bijstellen. In september verlaagde de ECB de officiële rentetarieven al voor de tweede keer dit jaar met 25 basispunten naar 3,5%. Wij houden er rekening mee dat de ECB doorgaat en de rente uiteindelijk naar 1,5% zal verlagen, het geschatte neutrale renteniveau waarbij de officiële rentetarieven een stimulerende noch remmende invloed hebben op de economische activiteit.

In navolging van de ECB is de Amerikaanse centrale bank inmiddels ook begonnen met renteverlagingen. De Fed trapte de reeks af met een verrassend grote stap van 50 basispunten. Doorgaans valt de renteverlaging bij de aftrap van een versoepelingsreeks bescheidener uit, omdat een grote stap op financiële markten als signaal kan worden opgevat dat er een recessie aankomt. Dat is niet aan de orde, benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell. “De Amerikaanse economie staat er goed voor en ons besluit van vandaag is bedoeld om dat zo te houden” merkte hij op bij de persconferentie na afloop van het renteoverleg. De verlaging viel hoog uit, omdat de Fed de rentetarieven bij het voorgaande overleg niet kon aanpassen. De daarvoor vereiste cijfers waren toen namelijk nog niet beschikbaar. De Fed wilde daarom eenmalig een inhaalslag maken. Vanaf nu kan de Fed de reeks vervolgen met kleinere rentestapjes.

Lange rente verder omlaag

Vanwege de verlagingen van de rentetarieven door centrale banken daalt de lange rente. De Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries noteerden eind september respectievelijk 2,1% en 3,8%, tegen 2,3% en 3,9% eind augustus. Wij denken dat de daling zal doorzetten naarmate de signalen van verdere renteverlagingen duidelijker worden. Voor eind dit jaar houden wij rekening met een rente van 2,0% voor Bunds en van 3,8% voor Treasuries.

Wisselkoersraming EUR/USD blijft onveranderd

We hebben onze EUR/USD-prognoses eveneens gelijk gelaten. De wisselkoers blijft binnen een nauwe bandbreedte van 1.07 en 1.12 bewegen, want de beleidskoers van de ECB is min of meer gelijk aan die van de Fed. Voor eind dit jaar houden wij rekening met een wisselkoers van 1.10. De euro zou aan de bovenkant van de marge kunnen uitkomen wanneer er onzekerheid ontstaat naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen.

Geschreven door: Economen ABN Amro

