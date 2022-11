ABN Amro en ING beide ondergewaardeerd, beide hetzelfde waard

De koersen ABN Amro en ING ontlopen elkaar niet veel en liggen momenteel ruim boven de 11 euro. Hun reële waarde zit daar volgens Morningstar ruim boven met voor beide banken een Fair Value van 17 euro per aandeel.

Bij ING verhoogde analist Scholtz de Fair Value van 14,30 naar 17 euro, specifiek naar aanleiding van de aankondiging van bovengenoemd aandeleninkoopprogramma à 1,5 miljard euro. Bij ABN Amro ging die van 15,50 naar 17 euro. Die reële waarde stoelt deels op de blijvende (beperkte) concurrentievoordelen waarover beide banken beschikken. Reden waarom Morningstar zowel ING als aan ABN Amro een zogeheten Narrow Moat-status heeft toegekend.

Het concurrentievoordeel van de twee banken komt onder meer voort uit hun geriefelijke marktpositie in thuisland Nederland: daar hebben zij samen met de niet-beursgenoteerde Rabobank meer dan 90% van de totale markt in handen. Een aantrekkelijk oligopolie, waar bijvoorbeeld Duitse banken waarschijnlijk met jaloezie naar kijken, gezien de versnipperde markt in Duitsland.

Nog even over de relatief lage beurskoers van ING en ABN Amro: de aandelen zijn niet alleen in de ogen van Morningstar-analist Scholtz ondergewaardeerd. Analist Alastair Ryan van Bank of America – de grootste commerciële bank in de Verenigde Staten – verwacht bijvoorbeeld dat de rente-inkomsten van Europese banken bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers volgend jaar 26% hoger zullen uitvallen dan nu, zo schreef het FD. Daardoor zou er veel ruimte zijn voor een inhaalslag, ‘niet in de laatste plaats omdat [banken] naar verwachting in 2023 omgerekend 11% van hun marktwaarde aan dividend uit zullen keren,’ zo meent Ryan.

