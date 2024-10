ABN Amro: Eurozone – Herstel in gevaar

Het herstel in de eurozone dreigt te stagneren, als dat al niet is gebeurd. Als de zwakke vraag aanhoudt, gaan bedrijven mogelijk op grotere schaal werknemers ontslaan. Daarmee neemt het risico op een neergang toe. Ondanks de zwakke bedrijvigheid blijft de loongroei toenemen. Dat stelt de ECB voor een dilemma. Een renteverlaging in oktober blijft ons basisscenario. De somberder wordende groeivooruitzichten maken dat veel waarschijnlijker. De Visie van de economen van ABN Amro.

Het herstel van de eurozone gaat een cruciale fase in. Naast de algemene zwakte in de vraag en de productie die de PMI’s aangaven, was het meest verontrustende nieuws voor ons de werkgelegenheid. De PMI-subindices voor de werkgelegenheid suggereren dat bedrijven op het punt staan om op grotere schaal dan tot nu toe werknemers te ontslaan. Het Duitse werkloosheidscijfer is iets gestegen, maar is de afgelopen vier maanden stabiel gebleven op 6%. Maar zoals het nieuws over Volkswagen heeft aangetoond, kan de situatie echter zeer snel omslaan en kan de zwakke vraag niet eindeloos aanhouden zonder gevolgen voor de werkgelegenheid. Al met al hebben de toegenomen neerwaartse risico’s voor de vooruitzichten, en de zwakte in Duitsland in het bijzonder, ons ertoe gebracht onze groeiraming voor de eurozone voor volgend jaar aanzienlijk naar beneden bij te stellen, van 1,5% naar 1,1%.

De kans op een renteverlaging in oktober neemt toe

De combinatie van recessie-achtige bedrijvigheidsindicatoren en een sterke loongroei geeft een verwarrende en tegenstrijdige reeks signalen af voor de ECB. De leden van de Governing Council zullen de hoge loongroei en diensteninflatie moeten afwegen tegen de neerwaartse risico’s voor de groeivooruitzichten. Ons basisscenario is lange tijd geweest dat de ECB de renteverlaging van 25 bp van september zou opvolgen met een additionele renteverlaging in oktober. Eerder wezen signalen rond de vergadering van september op een hoge drempel voor de ECB om al in oktober opnieuw de rente te verlagen. De donkerder wordende groeivooruitzichten hebben die calculus waarschijnlijk aanzienlijk veranderd. De financiële markten schatten de kans op een renteverlaging in oktober nu op 80%, vergeleken met slechts 20% vorige week.

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

