ABN Amro fors lager in iets hogere AEX

De AEX weet iets te plussen in de aanloop van de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzen. De AEX staat 0,14% hoger op 911,95.

De Amerikaanse CPI zal een indicatie zijn voor beleggers of de Fed misschien toch wat ruimhartige zal zijn dan eerder werd gedacht over de ontwikkeling van de rente. Het is een beetje hopen waarvan de techsector profiteert. DSM is de sterkste stijger met een winst van 1,7%. De Nederlandse economie is in Q1 met 0,1% gekrompen.

ABN Amro is de grootste verliezer. De koers staat 5% lager op 15,85 euro. De winst van 674 miljoen euro is hoger dan verwacht. Minder zijn analisten te spreken over de kapitaalbuffers. De bank meldt dat het dinsdag een claim heeft binnengekregen van de Stichting Massaschade en Consument, omdat de bank vanaf 2008 jarenlang renteverlagingen op de kapitaalmarkten niet zou hebben doorberekend aan mkb-klanten. Daardoor zou voor miljarden te veel rente zijn betaald.

Markten

Amerikaanse futures staan 0,1% lager. Europa overwegend hoger. AEX ontwikkelt zich matig door koersverlies ABN Amro. Azië brokkelt af. Nikkei marginaal lager, Shanghai -0,8%, Sensex -0,2% en Hong Kong -0,2%. Euro/dollar 1,0828. Brent +0,5% op 82,75 dollar. Bitcoin/dollar +1,0% op 62.128.

