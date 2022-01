ABN Amro: ‘Hogere rente’

De ECB gaat het tempo van de activa-aankopen stapsgewijs verminderen. De lange rente is in december opgelopen. De Visie van Aline Schuiling, econoom ABN Amro.

De ECB heeft tijdens de monetairbeleidsvergadering van december aangekondigd dat het tempo van de activa-aankopen gedurende de komende kwartalen stapsgewijs verminderd wordt. Zo zullen de PEPP aankopen in het eerste kwartaal van 2022 in een lager tempo dan in het voorgaande kwartaal worden uitgevoerd, waarna ze eind maart 2022 zullen stoppen. Hier staat evenwel een aantal verzachtende maatregelen tegenover. Ten eerste is de herinvesteringstermijn voor het PEPP* verlengd. De aflossingen op effecten die zijn aangekocht en die de vervaldatum hebben bereikt, worden nu ten minste tot het einde van 2024 herbelegd (dit was hiervoor eind 2023). Indien nodig, kan de centrale bank de herbeleggingen flexibel aanpassen wat betreft de timing, activacategorieën en jurisdicties. Een tweede verzachtende maatregel is dat de activa-aankopen krachtens het APP** in het tweede en het derde kwartaal van 2022 tijdelijk zullen worden verhoogd (naar respectievelijk EUR 40 mld. per maand en EUR 30 mld. per maand). Daarna zullen ze waarschijnlijk nog geruime tijd op het huidige niveau van EUR 20 mld. per maand doorgaan.

Eerste renteverhoging nog niet in zicht

Het zal waarschijnlijk nog lang duren voordat de eerste renteverhoging door de ECB in zicht komt. Dit valt op te maken uit de combinatie van de forward guidance*** van de centrale bank en de nieuwe inflatieramingen die ze in december heeft gepubliceerd. De ECB verwacht dat de inflatie gedurende een deel van 2022 nog zeer ruim boven het streefniveau van 2% blijft liggen, maar daarna weer snel daalt. De ECB verwacht dat de inflatie in 2023 en in 2024 op 1.8% zal uitkomen, dus onder het streefniveau. Dit betekent dat het aannemelijk is dat de ECB de rente voorlopig ongemoeid zal laten.

Lange rente zal in 2022 stijgen

De lange rente is in de maand december gestegen. Dit was met name het gevolg van nieuws over de omikron-variant van het coronavirus. Dit bleek minder verontrustend dan eerder werd gevreesd, wat het sentiment op financiële marken ten goede kwam. We denken dat de lange rente in 2022 verder zal stijgen. Dit gebeurt vooral onder invloed van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse centrale bank (de Fed) zal in 2022 de rente gaan verhogen. De lange rente in de VS zal hierdoor stijgen en de lange rente in de eurozone zal worden meegetrokken. Het renteverschil tussen die twee regio’s zal echter wel groter worden.

De euro-dollarkoers zal in 2022 dalen

Het vooruitzicht van aankomende renteverhoging door de Fed heeft in de laatste maanden van 2021 al geleid tot een stijging van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar. We denken dat de toenemende renteverschillen tussen de VS en de eurozone tot een verdere daling van de EUR/USD zal leiden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

Bekijk alle 79 berichten van Economen ABN Amro

Terug naar het nieuws overzicht