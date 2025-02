ABN Amro in opgaande trend

Het aandeel ABN Amro is YTD met 9,5% gestegen. Vrijdag was opnieuw een goede dag voor het aandeel. Volgens Investtech zit er nog meer in het vat.

Investtech: “ABN Amro ontwikkelde zich vrijdag positief en steeg 0,9% naar een slotstand van 16,39 euro. We moeten terug naar september 2024 om een hogere slotkoers te vinden voor het aandeel. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

