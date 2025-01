ABN Amro kan verder omhoog

Het aandeel ABN Amro heeft geen slecht 2024 achter de rug. Het bankaandeel won vorig jaar zo’n 10%. 2025 is voor ABN Amro goed voor start gegaan, met een paar koersstijgingen op rij. Dinsdag sloot het bijna onveranderd op 15,10 euro. Investtech is zeer positief over het aandeel, nadat de weerstand bij 15,06 is doorbroken.

Investtech: “ABN Amro eindigde maandag hoger op 15,11 euro, wat neerkomt op een stijging van 0.8%. Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel steeg. Het aandeel genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de weerstand bij 15.06 euro in een dubbele-bodem patroon. Een verdere stijging tot 15,64 euro in de loop van twee maanden is waarschijnlijk.”

Koopsignaal ABN Amro

