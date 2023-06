ABN Amro: ‘Nog maar een paar renteverhogingen door de ECB’

De ECB heeft het tempo van de renteverhogingen afgezwakt, maar zal de rente wel nog verder verhogen. Onze verwachtingen voor de beleidsrente zijn onveranderd. Onze ramingen voor de lange rente en de euro-dollarkoers eind dit jaar zijn licht aangepast. De Visie van de economen van ABN Amro.

Tijdens de beleidsvergadering van mei heeft de ECB de officiële rentetarieven met 25 basispunten (bp) verhoogd. De centrale bank heeft hierbij het tempo van de renteverhogingen verlaagd vergeleken met de eerdere stappen van 50bp. Dit was in lijn met onze verwachtingen. Ondanks de kleinere rentestap was de boodschap van de centrale bank nog steeds verkrappingsgezind. Tijdens de persconferentie zei ECB-president Christine Lagarde dat ze geen ‘pauze’ aankondigde en dat er ‘nog meer te doen viel’ om de inflatie te beteugelen.

Daarnaast kondigde de centrale bank aan vanaf juli 2023 te stoppen met de herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht uit hoofde van het opkoopprogramma APP. Deze herinvesteringen waren in de periode maart tot en met juni al met EUR 15 miljard per maand verlaagd. Door het einde van de herinvesteringen zal de totale portefeuille van het APP (met een omvang van circa EUR3.230 miljard) met circa EUR 25 miljard per maand afnemen. De aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) zullen tot ten minste eind 2024 worden herbelegd.

Ondertussen is de economische groei in de eurozone fors afgenomen. Het bbp is in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 min of meer gestagneerd. Ook is de inflatie al hard gedaald en lijkt de kerninflatie (inflatie exclusief de volatiele componenten voedsel energie) over het hoogtepunt heen. We verwachten nog steeds dat de ECB de rente nog met 25bp zal verhogen tijdens de vergaderingen van juni en juli. Daarna zal een pauze worden ingelast. Vooruitkijkend verwachten wij nog steeds dat de economie van de eurozone dit jaar een aantal kwartalen mild zal krimpen en dat de inflatie en de inflatieverwachtingen in de loop van dit jaar fors zullen afnemen. Dan kan de ECB tegen het einde van het jaar alweer van koers veranderen en de rente geleidelijk gaan verlagen om haar beleid minder krap te maken.

Lange rente licht gedaald

De 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen is in de maand mei licht gedaald. Eerst werd de rente mee omhoog getrokken door ontwikkelingen op de Amerikaanse en Duitse obligatiemarkten, maar daarna daalde de rente onder invloed van meevallende inflatiecijfers in de eurozone. Wij denken dat de lange rente op de korte termijn weer licht kan stijgen omdat de ECB de beleidsrente nog wel verder zal verhogen. Later in het jaar zal de lange rente evenwel gaan dalen als de eerste renteverlagingen aan beide zijden van de Oceaan in zicht zullen komen.

EUR/USD in mei gedaald

De euro-dollarkoers is in de maand mei gedaald. Dit heeft te maken met de marktverwachting ten aanzien van het beleid van de Amerikaanse centrale bank (de Fed). We denken dat de euro op korte termijn weer iets aan kracht kan winnen en vervolgens geruime tijd rond 1,10 zal blijven bewegen.

