ABN Amro: ‘Nou, dat gaat snel met die de-escalatie’

Maandagochtend kondigden China en de VS een belangrijke de-escalatie in de handelsoorlog aan, waarbij de bilaterale tarieven van 145% (op Chinese export) en 125% (op Amerikaanse export) werden verlaagd naar respectievelijk 30% en 10%.

Na besprekingen in Genève afgelopen weekend kondigden de VS en China een aanzienlijke de-escalatie van de tarievenoorlog aan, waarmee ze de verwachtingen overtroffen

Voor de komende 90 dagen wordt China geconfronteerd met de 10% basistarieven + 20% fentanyl-gerelateerde tarieven, in plaats van 145% en zonder verdere wederkerige tarieven

In plaats van 125% krijgt de VS te maken met tarieven van 10% op de export naar China

Afgelopen donderdag bereikten ook de VS en het VK een handels-overeenkomst die vooral de neerwaartse risico’s beperkt

De handelsovereenkomsten zetten de toon voor de EU: 10% is waarschijnlijk een ondergrens

We verwachten onze groeiprognoses enigszins te verhogen

De tarieven zijn flink gedaald, maar nog steeds aanzienlijk

Maandagochtend kondigden China en de VS een belangrijke de-escalatie in de handelsoorlog aan, waarbij de bilaterale tarieven van 145% (op Chinese export) en 125% (op Amerikaanse export) werden verlaagd naar respectievelijk 30% en 10%. Het tarief van 30% omvat het universele tarief van 10% van het ‘Liberation Day’-pakket en de fentanyl-gerelateerde tarieven van 20%. Maar niet de verschillende sectiespecifieke tarieven van sectie 232, noch de tarieven van aan het begin van het jaar. Alles bij elkaar verlaagt dit het gemiddelde invoertarief van de VS op China van ruim boven de 100% naar ongeveer 40%. Het totale handelsgewogen gemiddelde tarief op import uit de VS daalt naar iets meer dan 10%, van meer dan 20% vóór het weekend. Een volledige ontkoppeling van de handel is voorlopig afgewend, wat de neerwaartse risico’s voor beide economieën beperkt en het risico van een langdurige aanbodschok in de VS verkleint. Toch zijn zowel het Chinese tarief als het algemene tarief vier keer zo hoog als aan het begin van het jaar. Daardoor blijft het negatief doorwerken op met name de Amerikaanse economie, hoewel in mindere mate dan het geval was met het beleid dat voor het weekend gold.

Naast de afspraken die dit weekend zijn gemaakt, hebben de VS en China een overlegmechanisme op het vlak van de economie en de handel ingesteld, waarlangs de twee landen hun onderhandelingen kunnen voortzetten. Dit zal nodig zijn, aangezien de overeenkomst van dit weekend slechts een pauze betekent, geen annulering. Denk bijvoorbeeld aan de 30-daagse pauze die Mexico en Canada hadden voor hun tarieven en de chaos aan het einde van die periode. Beide partijen zullen dus verder willen onderhandelen. China zal proberen om de laatste fentanyltarieven te schrappen, terwijl de VS zal blijven proberen om de exportbeperking voor zeldzame aardmineralen op te heffen. Over dat laatste is opvallend weinig gecommuniceerd. Daarentegen heeft China toegezegd de niet-tarifaire belemmeringen die sinds 2 april zijn ingesteld te zullen opheffen, waarmee waarschijnlijk precies die exportbeperkingen worden bedoeld.

