ABN Amro op weg naar 15 euro

ABN Amro heeft meevallende kwartaalresultaten geboekt.

De inkomsten liepen iets op van 1,8 miljard euro vorig jaar naar 1,9 miljard dit jaar. De operationele kosten zijn echter sterker gestegen dan verwacht. Daar staat de meevaller tegenover van een vrijval uit de stroppenpot van 62 miljoen euro terwijl was gerekend op een toevoeging van 116 miljoen euro. Netto verdiende ABN AMRO in het afgelopen kwartaal 475 miljoen euro tegen een raming van 312 miljoen en 393 miljoen vorig jaar.

“De oorlog [in Oekraïne] brengt ook een hoge inflatie en een lager consumentenvertrouwen met zich mee, en in combinatie met verdere lockdowns in China en toeleveringsproblemen leidt dit tot slechtere economische vooruitzichten. De onzekere vooruitzichten zijn nog niet te zien in de economische bedrijvigheid en we boekten in het afgelopen kwartaal goede resultaten”, zei CEO Robert Swaak in een toelichting op de cijfers.

Het aandeel noteert 10,29 euro. De aanzet voor een aanval op de 15 euro mag worden ingezet.

