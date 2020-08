ABN Amro plust 8%. Waarom?

ABN Amro heeft het moeilijk. Beleggers waarderen het dat hard wordt ingegrepen. Het aandeel noteert 8% hoger op 8,74 euro.

Op veel fronten was in het tweede kwartaal sprake van een verslechtering. De baten daalden met 15% waardoor deze over de eerste zes maanden met 11% daalden naar 3,9 miljrad euro. Het bedrijfsresultaat daalde in Q2 met 28%, wat meer is dan de daling va 20% over de eerste zes maanden naar 1,4 miljard euro. Door flink hogere voorzieningen daalde de winst per aandeel over de eerste 6 maanden van 1,19 euro naar een verlies van 0,48 euro. Voorzieningen/afschrijven stegen de eerste zes maanden met 1,6 miljard euro tot 1,8 miljard euro.

Met zulke cijfers moet iets gebeuren. Het antwoord van ABN Amro is: alles buiten West-Europa wordt gesloten en geen handels- en goederenfinancieringen meer. Dat gaat gepaard met het verlies van arbeidsplaatsen. Wat resteert is in feite een digitale bank enerzijds en een service bank anderzijds. Wat CEO Swaak doet is echt niets bijzonders. Het is de traditionele, bewezen aanpak: snoeien en als een bonsai doorgaan.

Overname

Voor beleggers is geen enkele reden om afscheid te nemen van het aandeel. De belangrijkste reden is dat de koers slechts 60% noteert van de fair value. Eens zal dat verdwijnen. Is het niet op eigen kracht, dan wel door een overname van wellicht een bedrijf als Adyen, dat nota bene een marktkapitalisatie heeft van 6 keer de ABN Amro. Een blamage? De tijd zal het leren!

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15180 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ ABN Amro plust 8%. Waarom? ”

Terug naar het nieuws overzicht