ABN Amro verbreekt weerstand

ABN Amro is YTD met 9,4% gestegen. Het noteerde gisteren 16,36 euro. Investtech vindt het aandeel technisch positief voor de middellange termijn.

Investtech: “ABN Amro heeft de dalende trend verbroken en een krachtige opwaartse reactie laten zien. Het is voorlopig moeilijk iets te zeggen over de toekomstige trendrichting. Het aandeel heeft de weerstand bij 16,00 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging. Bij neerwaartse reacties is er nu steun bij 16,00 euro. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

