ABN Amro vs Boskalis: 50% potentie vs 31%

ABN Amro publiceert morgen de kwartaalcijfers en Boskalis komt met een tradingupdate.

Kortom, twee uit de belangstelling van de haussiers geraakte aandelen hebben iets te vertellen. In beide gevallen zal het vrijwel zeker om een fundamenteel ‘bagger’—verhaal gaan. ABN Amro zal ongetwijfeld flinke voorzieningen treffen voor de stroppenpot. Boskalis kan niet anders dan klagen over het economisch klimaat.

ABN Amro is redelijk goudgerand doordat de overheid deze bank nooit zal laten omvallen. Op 6,65 euro zit het aandeel nog wel gevangen in een zijwaartse beweging die door de coronacrisis is ontstaan. Het is gunstig dat het prijsmomentum aan kracht wint. De koers loopt achter op andere aandelen doordat een correctie in de vorm van een stijging is uitgebleven. Een koers van tegen de 10 euro zou daarom reëler zijn geweest. Dat niveau ligt 50% boven de huidige koers,

Boskalis laat bij een koers van 15,60 euro een mooie, kansrijke chart zien. Het aandeel heeft ruimte om uit de correctie te komen na de mislukte aanval op de weerstand van 17,35 euro. Boskalis biedt charttechnisch de ruimte voor een nieuwe aanval waarna het kan doorstoten to 20,50 euro. Dat niveau ligt 31% boven de huidige koers.

