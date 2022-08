ABN Amro wel of niet kopen?

ABN Amro zal later deze week het kwartaalbericht publiceren. Yes or no?

Wel of niet kopen voor een trade, is de vraag. Alerte beleggers zouden een gokje kunnen wagen, maar de charttechnische ruimte is beperkt. Dat betekent ook dat tegenvallers op het gebied van voorzieningen en de rentemarge een betrekkelijk geringe invloed zullen hebben.

Op termijn is een positieve aanval op de oude top van 15 euro waarschijnlijk. Kopen voor de lange termijn is het meest kansrijke.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

