ABN Amro wint het van de rente

De ABN Amro steeg gisteren met 0,90 euro tot 10,74 euro. De bank wint het van de rente.

Het rentesentiment zal de komende dagen worden bepaald door het beleid van de ECB. Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA, heeft het over de angst voor een besmetting van de stijgende rente in de VS. Het relatieve renteverloop laat echter een verontrustende ontwikkeling zien.

Uit het rente-overzicht kan de conclusie worden getrokken dat de Bundesbank en De Nederlandsche Bank, dus ook de ECB, een afwijkend monetair beleid lijken te voeren.

In de VS, VK en Japan laat men de korte rente sterker oplopen dan de lange rente, wat een uitvloeisel is van het eerder ingezette beleid. De ECB leek dit spoor ook te volgens, maar lijkt daar vanaf te zijn gestapt: de lange rente stijgt beduidend sterker dan de korte rente. De positieve keerzijde daarvan is een verbetering van de rente voor de banken.

ABN Amro

Op basis van de beweging die in februari is ingezet kan de koers van ABN Amro stijgen tot 13,25 euro nadat de weerstand van 9,75 is doorbroken.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

