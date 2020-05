ABN Amro zet 58% van omzet opzij voor oninbare vorderingen

Wat een blamage dat de ABN Amro van haar operationele inkomen van 1,9 miljard euro maar liefst 1,1 miljard euro opzij moet zette als voorziening voor oninbare vorderingen. Dat is dus 58% van de omzet.

Dat moet een pijnlijke ervaring zijn voor de nieuwe CEO Robert Swaak. Het ‘potje’ van 1,1 miljard euro staat in geen enkele verhouding tot 0,1 miljard euro van vorig jaar. Er zijn twee uitzonderlijke klantdossiers, waar de bank zo’n half miljard euro aan kwijt was. Dat doet de wenkbrauwen fronzen over het functioneren van het toezicht en het inschatten van risico’s.

Niet ingegrepen

Maar dat is niet alles. Het oude bestuur heeft niet snel genoeg ingegrepen in de kosten. Het operationele resultaat is met 17% gedaald naar 624 miljoen euro, dus het dubbele van de daling van de omzet. Zulke cijfers wekken op z’n minst de indruk dat vele managers zaken op hun beloop hebben gelaten in afwachting van de komst van de nieuwe topman en een daarbij horende nieuwe strategie. Het kwartaal werd afgesloten met een verlies van 395 miljoen euro tegen een winst van 478 miljoen euro.

Misplaatst

Het is misplaatst dat de ABN Amro niet heeft gewaarschuwd voor de effecten van de twee behoorlijk grote hoofdpijndossiers. Een winstwaarschuwing was op z’n plaats geweest. Sinds begin dit jaar is de koers met 63% gedaald en over de afgelopen 12 maanden met 67%. De koers is vandaag terecht met 7,8% gedaald naar 6,15 euro. Zulke cijfers en gebrek aan respect voor de aandeelhouders verdienen een flinke afstraffing.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14875 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ ABN Amro zet 58% van omzet opzij voor oninbare vorderingen ”

Terug naar het nieuws overzicht