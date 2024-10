abrdn meer in Japans vastgoed

De Britse vermogensbeheerder abrdn gaat haar vastgoedbeleggingendivisie in Japan uitbreiden. Dit valt samen met een nieuw beleggingsmandaat dat abrdn kreeg van de Nederlandse pensioenuitvoerder PGGM. De Japanse woningportefeuille wordt voor PGGM beheerd door abrdn-dochter abrdn Japan Limited, dat met het oog op deze expansie Harumi Kadono heeft benoemd tot hoofd van abrdn Japan Real Estate.

Ken Yajima, chief executive officer van abrdn Japan: “De Japanse markt is van essentieel belang voor de wereldwijde bedrijfsstrategie van abrdn. We hechten veel waarde aan deze markt en versterken regelmatig ons lokale team om diensten en innovatieve beleggingsoplossingen te kunnen blijven bieden aan zowel Japanse beleggers als buitenlandse partijen die hier willen investeren. Met de uitbreiding benadrukken we nogmaals onze ambitie om uit te blinken op de Japanse vastgoedmarkt.”

Ronald Bausch, senior director private real estate bij PGGM Investments: “We zijn blij dat we de relatie die we al jaren hebben met abrdn verder gaan uitdiepen. Hierdoor kunnen wij efficiënter inspelen op kansen in de gehele regio. We kijken ernaar uit om gebruik te maken van de internationale kennis van abrdn op het gebied van duurzaamheid – die het mogelijk maakt om op de lange termijn waarde te genereren. Dit helpt ons om goede financiële rendementen te realiseren en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken die onze klant PFZW, het Nederlandse pensioenfonds voor de zorgsector, heeft vastgesteld.”

De timing van de uitbreiding van abrdn valt samen met het begin van het monetaire verruimingsbeleid van de Fed. Vastgoed zal waarschijnlijk overal ter wereld als beleggingscategorie profiteren van dalende rentetarieven. Daarnaast wordt de Japanse woningmarkt gestut door sterke economische pijlers en de aanzienlijke vraag naar woningen.

Anne Breen, hoofd vastgoed bij abrdn: “Te midden van veranderend beleid en een dynamisch economisch landschap bieden de markten in Azië-Pacific een scala aan nieuwe beleggingsmogelijkheden. Dit geldt vooral voor de Japanse woningmarkt, die wordt gekenmerkt door een robuuste vraag en defensieve eigenschappen, waardoor internationale beleggers voortdurend kapitaal daaraan toewijzen.”

