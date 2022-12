Achmea Investment Management introduceert Impactfonds Energietransitie

Achmea Investment Management lanceert het Achmea IM Climate Infrastructure Fund. Dit fonds draagt bij aan de versnelling van de energietransitie in Europa door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille van beleggingen in wind- en zonne-energie en waterkrachtprojecten.

Het fonds start met een omvang van € 150 miljoen en biedt Nederlandse institutionele beleggers maatschappelijke impact, een aantrekkelijk doelrendement en diversificatie in de beleggingsportefeuille. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund kent een voor Nederlandse institutionele beleggers aantrekkelijke fixed fee zonder gebruikelijke prestatievergoeding.

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund start met een omvang van € 150 miljoen dat afkomstig is van drie launching customers: Rabobank Pensioenfonds en de verzekeraars Achmea en de Goudse. Het fonds is open voor nieuwe toetreders. Het fonds heeft een SFDR 9-kwalificatie, is closed-end met een looptijd van 10 tot 12 jaar en beoogt specifiek voor 10 tot 20% in duurzame energieprojecten in Nederland te beleggen.

Dat de kosten worden geheven over de intrinsieke waarde van het fonds in plaats van over het toegezegde en geïnvesteerde kapitaal, is uniek in de markt. Voor de uitvoering van het portefeuillemanagement werkt Achmea IM samen met Aquila Capital dat gespecialiseerd en ervaren is in het investeren in en beheren van schone energie- en duurzame infrastructuurprojecten. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van Achmea IM.

