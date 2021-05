Achmea: Rente en creditspreads, een gecompliceerd huwelijk

Credit beleggers hielden de stijgende rente het afgelopen kwartaal angstvallig in de gaten. Ze maken zich doorgaans zorgen over stijgende rentes.

Dit bleek ook afgelopen kwartaal toen spreads in februari langzaam uitliepen en lange, rentegevoelige obligaties achterbleven bij kortere obligaties. Vooral snelle en abrupte rentestijgingen zorgden in het verleden voor explosieve situaties, analoog aan een knetterende echtelijke ruzie. Investeerders denken dan al snel terug aan de zogeheten taper tantrum in 2013. Toen kondigde de FED aan dat ergens in de toekomst het tempo waarmee staatsobligaties opgekocht werden, verlaagd zou worden om de hoeveel geld in economie te verkleinen. Deze onverwachte potentiële vraaguitval zorgde voor een paniekreactie in de markt en rentes piekten.

Marktbeeld

Europese creditmarkten trekken zich weinig aan van volatiliteit staatsrentes.

Cyclische consumentenbedrijven de grote outperformer.

Korte looptijden deden het goed, terwijl de lange (rentegevoelige) looptijden achterbleven.

Vooruitzichten

Het Europees herstel laat nog langer op zich wachten.

De markt verwacht in de Verenigde Staten een economische groei van 7% in het tweede kwartaal.

Markten blijven ondertussen ondersteund worden door dovish centrale banken.

Europese creditmarkten kwetsbaar door krappe waarderingen.

Positionering

Neutrale risicopositie, vanwege krappe waarderingen.

Risico van een (snelle) rentestijging blijft boven de markt hangen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

