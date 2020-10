Actief Wereldwijd Beleggen: juist nu relevant

Welke bedrijfsmodellen zullen de komende jaren kunnen profiteren van structurele groeitrends en naar verwachting bovengemiddeld op de beurs gaan presteren? Het antwoord komt van Sander Zondag (OBAM). Ook gaat hij in op de meerwaarde van actief beleggen.

De huidige coronapandemie is op dit moment de grootste bron van onzekerheid op de beurs, daarnaast spelen nog de aanstaande Amerikaanse verkiezingen, Brexit en de spanningen tussen de VS en China. Belangrijk is ook dat al eerder ingezette wereldwijde trends zich als gevolg van de pandemie in rap tempo versnellen, wat grote implicaties heeft op industrie- en bedrijfsniveau. Dit vraagt om een actieve beleggingsstijl om enerzijds van de positieve trends te profiteren en anderzijds bedrijven die hierdoor geraakt worden te vermijden.

Hoe kiest OBAM de bedrijfsmodellen die de komende jaren kunnen profiteren van structurele groeitrends en naar verwachting bovengemiddeld op de beurs gaan presteren? In de masterclass geeft Sander Zondag antwoord op deze vraag en zal verder ingaan op de meerwaarde van actief beleggen, juist in deze onzekere beurstijden.

De masterclass ‘Actief Wereldwijd Beleggen, nog meer relevant in onzekere beurstijden’ vindt plaats om 14.15 uur. Klik hier voor een gratis ticket.

Sander Zondag

CEO & Chief Investment Officer, OBAM Investment Management B.V.

Sander Zondag is sinds 2013 als Chief Investment Officer eindverantwoordelijk voor de gehele OBAM strategie. Het wereldwijde OBAM aandelenfonds, is één van de bekendste, langst beursgenoteerde en succesvolste beleggingsfondsen van Nederland. Zo was het OBAM fonds/team afgelopen jaar wederom winnaar van de Gouden Stier 2019, met verkiezing als het beste beleggingsfonds in Nederland.

Sander is sinds 1993 werkzaam in de beleggingswereld, en heeft een brede en diepgaande ervaring opgedaan als actieve fondsbeheerder van meerdere omvangrijke regio-/sectorfondsen, en daarbij vrijwel alle beurscycli van nabij meegemaakt. Zijn vorige werkgevers waren BNP Paribas AM, APG, ING IM, Aegon IM en ABN AMRO AM. Hij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Drs. Bedrijfskunde) en DSI Beleggen Institutioneel geregistreerd.

