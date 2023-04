Add Value behaalt spectaculair resultaat

Add Value Fund is het beleggingsjaar 2023 voortvarend van start gegaan. Over het eerste kwartaal realiseerde de specialist in small- en midcapaandelen een spectaculair nettorendement van 23,1%. Hiermee deed het fonds het maar liefst 20%-punt beter dan de benchmark, de AMX-ETF. De resultaten in het afgelopen kwartaal zijn te danken aan het uitsluiten van banken en verzekeraars en de uitstekende koersprestaties van de beleggingen in Flow Traders, ASMI, BESI en Basic-Fit. Fondsbeheerder Hilco Wiersma verwacht voor heel 2023 dat de gewogen winstgroei van de portefeuille met minimaal 5% zal kunnen stijgen.

Het opvallende goede kwartaal heeft de underperformance van 2022 (13%-punt) ruimschoots tenietgedaan. Het fonds behaalde de snelste en grootste gerealiseerde outperformance in procent-punten ooit in het 16-jarig bestaan.

Met het resultaat van het afgelopen kwartaal heeft het fonds het sinds oprichting bijna 300%-punt beter gedaan dan de benchmark. Het cumulatieve totaalrendement (koerswinst + herbeleggen dividenden) na kosten komt daarmee op 394%, oftewel 10,4% geannualiseerd (grafiek 3). Daarmee laat Add Value Fund vergelijkbare concurrenten, nationale en internationale aandelenindices ver achter zich.

De bankencrisis in maart vergrootte outperformance

Add Value Fund belegt vanwege de hoge risico’s en lage rendementen bewust niet in banken en verzekeraars. Na het omvallen van Silicon Valley Bank en de gedwongen overname van Credit Suisse door UBS, blijkt eens te meer dat de risico-rendementsverhoudingen voor aandeelhouders van banken zeer ongunstig kunnen zijn: het eigen vermogen van een bank bedraagt veelal slechts enkele procenten van het balanstotaal en de veiligheidsmarge is dus minimaal.

De participatie Flow Traders wist in maart, net als in de coronacrisis, optimaal te profiteren van de paniek op de aandelen- en obligatiemarkten en de vlucht van cash naar edelmetalen en crypto’s. De beurskoers van de grootste liquiditeitsverschaffer van Europa in onder andere ETF’s en crypto’s steeg en de koerswinst bedroeg in het eerste kwartaal een kloeke 24%.

Ook de twee grootste participaties qua fondsweging, wereldmarktleiders in front-end en back-end chipmachines ASMI en Besi, presteerden meer dan uitstekend. De absolute star performer in het eerste kwartaal was dan ook ASMI met een koersstijging van maar liefst 58%, gevolgd door Basic-Fit (+48%) en Besi (+42%). Het tactisch uitbreiden van het belang in ASMI naar de maximale portefeuilleweging en het vervijfvoudigen van de portefeuilleweging in Basic-Fit eind vorig jaar, pakten bijzonder goed uit en droegen extra bij aan de significante outperformance.

De enige dissonant in portefeuille, met een koersdaling van 26%, was de kleinste participatie qua weging, elektrische bussenfabrikant Ebusco. De overige participaties droegen allemaal positief bij aan het totaalrendement.

Vooruitzichten

Ondanks dat beurskoersen op korte termijn niet te voorspellen zijn, financiële markten zijn immers inefficiënt en niet rationeel, zijn de fondsbeheerders optimistisch gestemd over het groei- en winstpotentieel van de portefeuille. Anno 2023 staan de participaties qua financiële slagkracht, concurrentievermogen en innovatiekracht er beter voor dan ooit tevoren.

Het beheerteam heeft het volste vertrouwen dat alle participaties ook in deze huidige moeilijke geopolitieke en uitdagende macro-economische omstandigheden, goed zullen blijven presteren. Ruim 60% van de portefeuilleweging is schuldenvrij en heeft een (ruime) netto kaspositie. En meer dan 30% van de portefeuilleweging koopt momenteel eigen aandelen in.

Ondanks een eventuele (milde) recessie verwacht Add Value Fund een gewogen winstgroei van de portefeuille van tenminste 5% in 2023. Het fonds hanteert daarbij conservatieve aannames. Ook voor de middellange termijn blijft het beheerteam uitermate positief gestemd over het winst- en groeipotentieel van de participaties, zowel organisch als via winstgevende acquisities. De bedrijven liggen goed op koers om hun middellange termijndoelstellingen in 2025/26 te realiseren of zelfs te overtreffen.

Add Value Fund is het beleggingsjaar 2023 uitstekend begonnen, maar het jaar is nog lang. Het niet belegd zijn in banken en verzekeraars, grondstof-, vastgoed-, retail- of bouwbedrijven geeft veel vertrouwen dat het fonds de significante outperformance zal kunnen vasthouden of zelfs zal kunnen vergroten.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

