Adidas loopt winstgroei mis

Beleggers rennen hard weg voor de winstwaarschuwing van het Duitse Adidas.

Bij de presentatie van de jaarcijfers is gezegd dat in China de omzet over het eerste kwartaal met 800 miljoen zal dalen, wat neerkomt op een negatief effect van de winst van tussen de 400 en 500 miljoen euro. De oorzaak ligt voorde hand: coronavirus.

Het afgelopen jaar steeg de de brutowinst met 12% tot 2,7 miljard euro. Het aandeel staat bijna 6% lager op 28,05 euro. Dat komt neer op 23,6 keer de winst en een veel te magere yield van 1,5%. Daar staat tegenover dat de marktwaarde van de onderneming van 44 miljard euro het dubbele is van de omzet, wat kan worden toegeschreven aan de gedachte dat de markt te lang heeft vastgehouden aan de groeikansen van de onderneming.

