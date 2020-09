Adrian Daniel (MainFirst): ‘Groen staat voor hoop’

Dreigt een dotcom 2.0-zeepbel te barsten? Er zijn verschillende goede redenen om aan te nemen dat dit niet het geval zal zijn. De Visie van Adrian Daniel, fondsmanager MainFirst.

2020 zou de geschiedenis in kunnen gaan als een jaar van superlatieven. In maart, op het moment van de snelle uitverkoop, had bijna niemand gewed op nieuwe topkoersen op de beurs. Maar de aandelenkoersen hebben de neergang meer dan goedgemaakt. In sommige gevallen zijn ze zelfs naar nieuwe hoogtes gestegen. De belangrijkste drijvende kracht hierachter is de Amerikaanse beurs, meer bepaald de technologiesector. De beleggers kijken ernaar met stomme verbijstering. Sommigen herinneren zich de dotcom-zeepbel van rond de eeuwwisseling. Dreigt er nu een 2.0-zeepbel te barsten? Er zijn verschillende goede redenen om aan te nemen dat dit niet het geval zal zijn. Zelfs de meest recente koersdalingen, waarbij de Nasdaq binnen twee handelsdagen met enkele procentpunten corrigeerde, heeft daar niets aan veranderd.

Augustus 2020 was een uitzonderlijk sterke maand voor de Nasdaq 100, de beursbarometer die gedomineerd wordt door technologiegiganten als Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft. De index liep als een klok en bereikte op 2 september een historisch hoogtepunt van 12.420 punten. Dit zorgde natuurlijk ook voor sceptici en waarschuwende stemmen die het einde van deze rally snel zagen aankomen. Het tegendeel is waar. Er zijn immers verschillende redenen waarom de theorie van een dotcom-bel 2.0 niet klopt.

Wie de winstontwikkeling van veel technologiebedrijven analyseert, zal concluderen dat de winst reëel is en geen illusie, zoals het geval was met de dotcom-zeepbel van rond de eeuwwisseling. Nasdaq liet bijvoorbeeld de beste winstontwikkeling sinds 2008 zien, met een cumulatieve stijging van meer dan 280% (per juli 2020). Ter vergelijking: de belangrijkste Duitse index kon in deze periode (2008 – 2020) enkel een “zwarte nul” in termen van winstontwikkeling laten optekenen. De vraag nu is hoe duurzaam de winsten zijn.

De samenleving wordt steeds meer digitaal en moderner

Aangezien de digitalisering van onze samenleving gestaag vordert en talrijke omwentelingen met zich meebrengt, is het niet alleen denkbaar maar zelfs waarschijnlijk dat de winsten van de dominante technologiebedrijven en toonaangevende groeibedrijven zullen blijven toenemen. In dit opzicht is de coronaviruspandemie een katalysator. “Omdat Covid-19 elk aspect van ons werk en leven beïnvloedt, hebben we op twee maanden tijd een digitale transformatie van twee jaar gezien”, aldus Satya Nadella, CEO van Microsoft. Vanwege de lockdown-maatregelen is natuurlijk het aantal toepassingen nog verder toegenomen, omdat de noodzaak om thuis en/of virtueel te winkelen en te werken nog groter is geworden.

Het tijdperk van de platformeconomie

Een tweede argument tegen een 2.0. dotcom bubble : het grote verschil met de situatie rond de eeuwwisseling is dat de huidige snelgroeiende giganten nu hoge drempels voor markttoegang hebben opgeworpen. Destijds hadden de zogenaamde “first movers” geen garantie op langetermijnsucces voor hun bedrijfsmodel. Vandaag de dag is de situatie anders. Het is bijna ondenkbaar om Apple, Amazon of Microsoft uit te dagen met een levensvatbaar platform. Vooral de groeiende digitale bedrijfsprocessen zorgen voor grote schaalvoordelen dankzij de onderliggende technologie. In principe weten de platforms op voorhand wat de koper echt nodig heeft. Daarom zijn deze platforms in staat om een marktdominante positie in te nemen en hun concurrentievoordelen ten opzichte van traditionele lineaire bedrijven ten volle te benutten. Dit zorgt op zijn beurt voor een hogere winstgevendheid en een sterke winstgroei – mede dankzij investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Groen staat voor hoop

En dat is nog niet alles. Enkele jaren geleden was het gebruik van zogenaamde ESG-criteria bij kapitaalbeleggingen nog een exotisch onderwerp. Tegenwoordig hebben kwesties zoals de dreigende klimaatverandering, sociale gelijkheid en corporate governance de integratie van ESG-criteria in de beleggingsprocessen van beleggers versneld. Bedrijven moeten duurzaam zijn om aantrekkelijk te zijn voor het groeiende aantal duurzaam georiënteerde beleggers. Vooral omdat bedrijven met een betere ESG-rating beslist (meer) succesvol zijn op de beurs. En de druk van de regelgeving is enorm. De Europese Commissie is vastbesloten om de Europese economie om te vormen tot de meest duurzame economie ter wereld (Green Deal).

Degenen die zich professioneel met ESG-kwesties bezighouden, zijn de duidelijke begunstigden van deze ontwikkeling en zullen dat ook in de nabije toekomst zo blijven. En ook nu gaat de voorkeur uit naar “groei”-aandelen die actief actie ondernemen. Zo bijvoorbeeld zullen er vanaf 2020 gerecycleerde materialen verwerkt moeten worden in alle Made by Google producten. En de Groep investeert aanzienlijk in hernieuwbare energieën. Andere bedrijven volgen dit voorbeeld. Al met al leidt de huidige ESG-regelgeving tot portefeuilles waarin veel groei- en technologieaandelen geconcentreerd zitten.

Gerechtvaardigde koersstijgingen

Ongetwijfeld hebben de aandelenkoersen van vooral de grote technologiebedrijven ook geprofiteerd van een liquiditeitsgedreven stierenmarkt, omdat een omgeving van voortdurende lage rente tot een algemene waarderingsexplosie heeft geleid. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de koersstijging in de technologiesector fundamenteel gerechtvaardigd is. Bovendien is er geen bewijs van wijdverbreide hebzucht, zoals dat rond de eeuwwisseling het geval was. In plaats daarvan zien we een evolutie naar een concentratie van enkele (marktdominante) bedrijven. Gezien hun duurzame bedrijfsmodellen (gedreven door structurele trends) hebben ze nog steeds passende waarderingen. In dit opzicht heeft de huidige situatie relatief weinig gemeen met die van rond de eeuwwisseling.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15310 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht