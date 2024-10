Adrian Daniel (MainFirst): ‘Tesla-beleggers reikhalzen naar Investor Day van 10 oktober’

Wereldwijd regent het aankondigingen over de verdere ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Waar staan we met de zogenaamde robotaxi? Wie gaat de race winnen? Tesla-beleggers kijken reikhalzend uit naar de Investor Day op 10 oktober. De Visie van Adrian Daniel, Portfolio Manager MainFirst.

Terwijl EU-politici zich zorgen maken over de toekomstige klimaatneutraliteit van lokaal geproduceerde auto’s en boetes opleggen aan goedkope geïmporteerde voertuigen, werden in China in augustus voor het eerst meer elektrische voertuigen dan auto’s op fossiele brandstoffen geregistreerd. De toenemende Europese regelgeving lijkt een rem te zetten op innovaties in de ooit bloeiende autosector, hoewel vooral Duitse topfabrikanten voorstander zijn van technologische openheid. Volkswagen praat openlijk over ontslagen en fabriekssluitingen in Duitsland vanwege te hoge productiekosten.

Robotaxis: hoge investeringsbudgetten

Ondertussen is Apollo Go zijn robotaxidienst in Wuhan volledig aan het omschakelen naar een volledige werking zonder bestuurder. Als onderdeel van de Chinese techgigant Baidu is Apollo Go momenteel de grootste autonome mobiliteitsdienst in China. Met ongeveer 900.000 ritten in het tweede kwartaal rapporteerde Apollo Go een groei van 26%. De verwijdering van de veiligheidsoperator sluit naadloos aan bij de groeistrategie van Apollo Go, die sterk wordt bepaald door zijn concurrerende prijzen. Zo heeft de zesde generatie het mogelijk gemaakt om de kosten per voertuig met ongeveer 60% te verlagen tot ongeveer €26.000. Voor een rit van 8 kilometer hoeven passagiers minder dan €1,50 te betalen, wat concurrenten zoals Didi steeds meer zorgen baart.

Robotaxi-pionier Waymo breidt ook snel uit. Het bedrijf rapporteert nu meer dan 100.000 betaalde ritten per week. Deze aanzienlijke groei is vooral te danken aan de uitbreiding van Waymo’s service van zijn oorspronkelijke basis in Phoenix naar San Francisco en Los Angeles. Een recente investering van 5 miljard dollar van moederbedrijf Alphabet zal deze expansiestrategie naar verwachting verder aanwakkeren. De huidige taxivloot, die bestaat uit omgebouwde Jaguar I-Pace voertuigen, telt bijna 700 auto’s. Hoewel de kosten per voertuig niet openbaar gemaakt werden, suggereren schattingen dat deze rond de $250.000 liggen, wat wijst op de aanzienlijke aanloopinvesteringen die nodig zijn voor een wijdverspreide inzet van deze dienst.

Cruise is de divisie van General Motors voor autonoom rijden en kampt met vergelijkbare obstakels als Waymo. In het geval van Cruise schoten de kosten per voertuig voor de Chevrolet Bolt, die als basis diende voor de robotaxi’s, omhoog van een initiële basisprijs van minder dan 30.000 dollar naar meer dan 150.000 dollar na de verbouwing. Vanwege de aanzienlijke verliezen werd het investeringsbudget in eerste instantie verlaagd. Vervolgens ging Cruise partnerschappen aan, onder andere met het taxi-platform Uber Technologies, om zo het gebruik van de vloot te vergroten.

Tesla: potentiële doorbraak?

Beleggers in Tesla keken reikhalzend uit naar 8 augustus 2024, toen de pionier in elektrische voertuigen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden zou aankondigen. Dit evenement werd echter uitgesteld tot 10 oktober. Tesla staat erom bekend dat het ambitieuze tijdschema’s vaststelt voor zijn doelstellingen. Daarom kwam dit uitstel niet als een verrassing en heeft het de verwachtingen alleen maar doen toenemen.

In tegenstelling tot zijn eerder genoemde concurrenten op het gebied van robotaxi’s, vertrouwt Tesla niet op vooraf in kaart gebrachte rijzones. In plaats daarvan wil Tesla gegevens benutten die afkomstig zijn van de uitgebreide vloot van meer dan 6 miljoen voertuigen die wereldwijd rijden. Deze aanpak vormt een aanzienlijk grotere uitdaging bij het bereiken van een volledig zelfrijdende functionaliteit. Maar als Tesla met succes de kloof kan overbruggen tussen zijn huidige Autopilot Level 2/3 technologie en de volledige automatisering voor robotaxi’s met bestaande voertuigen, dan zou dat een grote impact kunnen hebben op de toekomst van transport.

Een potentiële technologische doorbraak zou gerealiseerd kunnen worden met Tesla’s Autopilot softwareversie 12.5. Eerdere programmeringsmethodes werden grotendeels overboord gegooid ten gunste van een AI-gebaseerd beslissingssysteem dat gebruik maakt van gegevens uit de rondrijdende vloot van Tesla. Vroege berichten op YouTube suggereren dat de nieuwe software bedoeld is om de Full Self-Driving ervaring te verbeteren door het menselijker te maken. Wanneer het voertuig bijvoorbeeld een kat tegenkomt, zal het niet meteen remmen maar voorzichtig verder rijden, anticiperend op het typische vluchtgedrag van de kat wanneer deze het voertuig opmerkt. Het AI-systeem stelt het voertuig in staat om zijn rijgedrag in real-time aan te passen op basis van de reactie van het dier, wat resulteert in een vlottere rit.

Hoewel Tesla nog geen robotaxidienst aanbiedt, positioneert het bedrijf zich goed ten opzichte van zijn concurrenten dankzij de in de fabriek geïnstalleerde hardware en uitgebreide vlootgegevens. De gangbare aanpak om nauwkeurige kunstmatige kaarten te maken voor autonome navigatie is zowel kostbaar als moeilijk schaalbaar. Deze methode is ook sterk afhankelijk van lidarsensoren voor real-time omgevingsdetectie. Mobileye, een dochteronderneming waarin Intel Corp een meerderheidsbelang heeft, kondigde onlangs aan te stoppen met het onderzoek naar en de ontwikkeling van lidar, wat wijst op mogelijke problemen voor Waymo en Cruise.

Ondanks het uitstel van de Investor Day heeft Tesla de intentie uitgesproken om zijn autonome rijservice in het eerste kwartaal van 2025 in China en Europa te introduceren, afhankelijk van de goedkeuring door de regelgevende instanties. De concurrentie tussen de aanbieders van robotaxi’s neemt toe. Net als bij andere gedeelde diensten wordt verwacht dat de marktleider een aanzienlijk deel van de sectorwinst in de wacht zal slepen. Daarom streven de bedrijven ernaar om zich snel in de markt te positioneren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20267 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht