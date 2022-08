Adyen = duur; het innoveert niet maar kopieert

Leuk of niet, maar Adyen blijft een uiterst kwetsbaar aandeel.

Voor Adyen moet 91 keer de winst betaald en het aandeel noteert 28 keer de boekwaarde. Voor ING zijn deze ratio’s achtereenvolgens 8,8 en 0,6.

Die waardering voor Adyen valt niet te rechtvaardigen, waarmee niet is gezegd dat het een mooi en goed geleid bedrijf is. Het rendement op het eigen vermogen van 31% zegt wat dat betreft veel.

Een waardering van 91 keer de winst zou iets moeten zeggen over een explosief groeimodel voor de komende jaren. Bij Adyen is daar geen sprake van. Wel groei, maar niet explosief. Het is voor het bedrijf moeilijk om het groeitempo vast te houden. Over de eerste zes maanden steeg het aantal transacties met 60% en stegen de netto-inkomsten met 37% naar 608,5 miljoen euro. Het is net allemaal iets minder dan verwacht. De koers daalde vrijdag met 7% naar 1.618 euro.

Toch is het een lichtpuntje, zonder dat het de waardering van 92 keer de winst rechtvaardigt. Het gaat om de ontwikkeling van de SoftPOS. Dat maakt de traditionele betaalapparaten overbodig, want de telefoon wordt als pinapparaat gebruikt.

Geweldig, maar ook: eindelijk. Het is niet innoveren, maar fietsen achter de muziek aan. In China wordt dit al vele jaren gedaan met de producten van WeChat en AliPay, waarmee je elkaar een elektronische cheque kan sturen of een QR-code scannen om een betaling te doen. Er is eigenlijk geen winkel te vinden zonder de bordjes met de QR-code va WeChat en AliPay. Tencent, eigenaar van WeChat, noteert 14,5 keer de winst. Dat zegt meer dan genoeg waarom beleggers uiterst voorzichtig moeten zijn met hun haussebelang in Adyen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

