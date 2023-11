Adyen een koopje na koerssprong van 38%?

Adyen is gisteren met 37,8% omhoog tot 958,80 euro. Een koopje?

Dat kun je op het eerste gezicht niet echt zeggen met een koers/winst van 38. Het is wel positief dat het bestuur voor de toekomst. Adyen zag de omzet in het derde kwartaal met 22% stijgen en rekent voor de komende drie jaar op een jaarlijkse omzetgroei van ruim 20-30%. Deze cijfers lineair geprojecteerd op de winst levert een koers/winst op van 19 in 2026.

Minpunt is dat de omzetgroei beduidend lager is dan de gemiddelde groei van ruim 40% over de afgelopen 4 jaar. De verhouding is ver te zoeken tussen de netto-omzet over de afgelopen 12 maanden van 1,5 euro, een proces-volume van 848 miljard euro en een marktkapitalisatie van 23,5 miljard euro.

Projectie analisten

Ongeveer twee derde van de analisten vindt Adyen een hold en iets minder een derde een strong buy met een gemiddeld koersdoel van 1.500 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

