Adyen kwetsbaar en kansrijk

Adyen publiceert midden deze week de kwartaalcijfers. Zal het net als PayPal daags na de publicatie met 24% dalen?

PayPal had volgens marktvorsers last van tegenvallende resultaten. Dat is wel heel erg zwaar uitgedrukt voor een kwartaalwinst van 1,11 dollar tegen een raming van 1,12 dollar. Het is wel zo dat de vooruitblik tegenvalt: 0,87 dollar tegen een raming van 1,17 dollar. Het zegt meer over het inzicht van analisten dan een gebrekkig groeimodel, want daar kan geen sprake van zijn bij een omzetgroei van 15-17% in het nieuwe boekjaar.

Bij Adyen kan zich gemakkelijk eenzelfde probleem voordoen, dus een reactie op basis van verkeerde ramingen van analisten. Ook Adyen is een hype-aandeel met de daarbij horende beweging van positieve beschouwingen.

Net als

Adyen staat op 1.664,80 op hetzelfde lage niveau als mei vorig jaar. Dat was toen het startpunt voor een stijging van 55%. Ook de RSI staat even laag als 9 maanden geleden. Ook de Bollinger Bands laat een vergelijkbaar patroon zien.

Er s echter wel een vettee ‘maar’ met een geraamde koers/winstverhouding van 112. Dat is buiten proportie in een markt die in het teken staat van een hoge rente tegen de achtergrond van een kwetsbare economische groei. Beleggers zukken het dan ook vooral moeten hebben van de charttechnische mogelijkheden van het aandeel.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16993 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht