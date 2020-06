Adyen: Goedkoop of duurkoop?

Adyen is een geweldig bedrijf met een doodeng aandeel.

Adyen maakt duidelijk wat beleggers willen: een bedrijf waarvan de activiteiten in een handvol woorden is uit te leggen. Het is een betaalplatform. Een snelle uitrol is onontbeerlijk om de banken een slag voor te zijn, maar het is onvermijdelijk dat de banken een inhaalslag zullen maken.

Een overeenkomst met videobellen is snel gemaakt. Skype was de eerste echte belangrijke speler, maar werd door gebrek aan innovatie ingehaald door WeChat, Hangouts, WhatsApp, Zoom en Teams. Vrijwel alle diensten beschikken over software-instellingen om met gebruikers op andere netwerken te communiceren. WhatsApp weigert. Mede door de uitbraak van het coronavirus speelt Skype inmiddels een centrale rol. De banken kunnen straks ook zo worden gezien.

Het is de toekomst om te betalen zonder cash of betaalpas. In China heeft mijn vrouw nooit een yuan bij zich. Alles wordt betaald met de smartphone, van zakje chips tot een nieuwe tv.

Adyen vs Squere

Adyen werd gisteren 2,3% duurder op 1.237,50 euro op het bericht dat Amazon Pay is toegevoegd. De ratio’s zijn duizelingwekkend hoog: koers/winst 181, 42 keer de boekwaarde en 14 keer de omzet. Kennelijk zijn er beleggers die denken dat de omzet van Adyen in de komende jaren met 200% zal stijgen en dat de boekwaarde een positieve impuls krijgt door geen dividend uit te betalen.

Voor het Amerikaanse platform Square wordt bij een koers van 94,74 dollar 149 keer de winst betaald. Het aandeel noteert 23 keer de boekwaarde en 9 keer de omzet. Waarom voor Adyen zoveel meer wordt betaald? Vermoedelijk heeft dat te maken met fantasie en gebrek aan beter, maar dat mogen geen redenen zijn om het aandeel te kopen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

