Adyen is pas koopwaardig na een dip

De winst van Adyen vertoont een craquelé-barstje. Het is niet erg, maar wel aanwezig.

Adyen komt weliswaar de belofte na van een groei van meer dan 20%, maar de omzet van 534,7 miljoen euro is een barstje lager dan de door analisten geraamde 539,6 miljoen euro. Het is niet erg, maar geeft wel aan dat moet worden nagedacht over de kwaliteit van de groei. Zo kwam het transactievolume van 6% beduidend lager uit dan de 25% die mogelijk was doordat een van de grote klanten in de problemen is gekomen. Het is niet onaannemelijk te verwachten dat toekomstige groei moet komen van bedrijven met meerdere barstjes. Een beetje oppassen kan geen kwaad.

Het bedrijf houdt vast aan zijn omzet- en winstverwachtingen voor de rest van het jaar, maar benadrukt afhankelijk te zijn van de prestaties van de klanten. CFO Ethan Tandowsky: “‘We veronderstellen dat onze klanten stabiel blijven groeien. Als de groei van het marktvolume vertraagt, kan het behalen van de eerder geschetste verwachtingen een uitdaging worden.” Ofwel, hoe hard komt de zweepslag van de handelsoorlog aan? Craquelé-barstjes zijn het gevolg van een te snelle afkoeling van glas.

Adyen is pas koopwaardig na een dip, nu 1.448,40 euro

Geschreven door: Eddy Schekman

