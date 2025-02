Adyen koopwaardig

Adyen ligt er dit jaar goed. Gisteren ging het aandeel nog verder omhoog en sloot 0,3% hoger op 1846 euro. Investtech denkt dat een verdere stijging waarschijnlijk is.

Investtech: “Adyen ontwikkelde zich horizontaal en sloot maandag op 1841 euro (+0.1%). Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag op een rij gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 23,7% omhoog gegaan. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 1460 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht