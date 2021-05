Adyen: Kop in het zand en kopen

Koersstechnisch kan Adyen oplopen, maar dan moet je wel fundamenteel je kop in het zand steken. Het aandeel noteert 1.906 euro.

Adyen heeft een branchevergunning verkregen van de Fed, daarmee heeft het geen banken meer nodig voor de verwerking van transacties. Het is een steun in de rug voor de concurrentiestrijd met andere betaaldienstverleners in de VS, zo schrijft het FD.

Hoge waardering

Adyen wordt voor 216 keer de winst verhandeld. Dat is een hoge waardering voor een bedrijf waarvan het concept technisch behoorlijk is uitgekristalliseerd. Groei wordt steeds belangrijker voor een onderneming als Adyen die niet langer disruptief is en wordt geconfronteerd met de opkomst van concurrerende diensten.

Kansrijke chart

Charttechnisch lijkt echter een nieuwe opwaartse periode ontstaan. De koerstrend kan omslaan van een daling naar een stijging. De RSI bouwt opwaartse kracht op. Op dagbasis ligt de bovengrens van de bandbreedte op 2.126 euro, wat neerkomt op een potentie van 11,5%.

