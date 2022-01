Adyen kopen of komt er nog een dreun

Adyen was gisteren de sterkste daler binnen de AEX met een verlies van 8,8% op 1.678,20 euro. Kopen?

Adyen wordt verhandeld voor 129 keer de geraamde winst per aandeel. De kracht van de koersdaling is gisteren versterkt doordat geen dividend wordt uitgekeerd, een categorie die het extra moeilijk heeft in een periode van een stijgende rente.

En dan de waardering van 129 keer de winst! Absurd. Om dat niveau te rechtvaardigen zal de winst in de komende jaren minimaal moeten verviervoudigen. Dat zal niet snel gebeuren. Over de afgelopen 5 jaar was de groei van de winst per aandeel 61% en 54% over de afgelopen 3 jaar.

Daarmee is niet gezegd dat het aandeel niet voor aankoop in aanmerking kan komen. Echter, het is interessanter voor traders dan voor beleggers.

Het aandeel is bezig met een aanval op de low van 2021. Pas op 1.300 euro ligt een steun op basis van de opgaande beweging die in 2020 is ingezet. Dat lijkt een reëler uitgangspunt gezien de dubbele top die in 2021 is ontstaan rond de 2.700 euro.

