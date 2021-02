Adyen verrast. Tegenvaller?

Adyen blijft verrassen, zowel fundamenteel als koerstechnisch.

De koers steeg gisteren met 8,65% naar 2.066 euro. Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 21 april 2020, toen de stijging 9,16% bedroeg. Het aandeel is hiermee zeven van de laatste acht dagen gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit.” Het afgelopen jaar steeg de winst met 11% tot 261 miljoen euro. De groei van de omzet daalde van +43% naar +28%. Op lange termijn moet de omzet met 25-35% toenemen. Adyen wil een bankvergunning in de VS. Een bedreiging is een versterking van de positie van Stripe in Europa.

Tegenvaller

Haussiers moeten zich wel realiseren dat de kracht van de opgaande beweging uit het aandeel verdwijnt na een tegenvaller. Kijk naar Galapagos, die geen toestemming kreeg om bepaalde medicijnen in de VS te verkopen. De koers daalde gisteren met 18,72% naar 73,38 euro. Sinds begin vorig jaar is het koersverlies meer dan 70%. Het beweegt nu rond de lows uit 2017.

Voor Adyen wordt maar liefst 240 keer de winst betaald. Dat is een mooie waardering tegen een ongewenste overname, maar het is beduidend hoger dan de waardering voor PayPal van 80 keer de winst.

