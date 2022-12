Aegon aandeel van de dag

Het aandeel Aegon krijgt niet alleen een koopaanbeveling van Investtech, maar is ook het aandeel van de dag.

Investtech: “Aegon NV zit in een vrijwel horizontale trend. Een voortzetting van deze trend valt te verwachten. Gaf een koopsignaal van een rechthoek patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 4,62 euro. Dit voorspelt een verdere stijging tot 6,15 of hoger. Het aandeel heeft marginaal de weerstand verbroken bij 4,77 euro. Een definitieve doorbraak voorspelt een verdere stijging. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

