Aegon op weg naar een prachtig gokfonds

Aegon is al vele jaren geen serieus aandeel. Na het halfjaarbericht is dat nog erger geworden.

De verzekeraar heeft simpelweg de doelstellingen voor 2020 en 2021 ingetrokken in plaats van een pakket maatregelen aan te kondigen om ze alsnog de bereiken. Dit is de weg van de minste weerstand door CEO Lard Friese. De onderliggende winst is met 12% gedaald naar 700 miljoen euro, vooral door de ontwikkelingen in de VS. Amerika verkopen is niet aan de orde omdat daar de meeste winst wordt gemaakt. De nettowinst daalde met 67% naar 202 miljoen euro.

De koers staat 14% lager op 2,60 euro. Wat zou het mooi zijn als de koers nog eens beneden de 2 euro zou komen. Dat zou een mooi moment zijn om de aandelen op te maken en weg te leggen voor de lange termijn. Bij een koers van beneden de 2 euro is Aegon een prachtig gokfonds geworden.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

