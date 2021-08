Aegon overtreft verwachtingen

Net als bij vele andere bedrijven zijn bij Aegon de verwachtingen flink overtroffen. De gepubliceerde winst per aandeel van 0,40 euro over Q2 is aanzienlijk hoger dan de raming van 0,15 euro.

“De vooruitgang die we boeken geeft ons vertrouwen om ons dividend sneller te kunnen verhogen richting onze doelstelling voor 2023 van rond 0,25 euro per gewoon aandeel”, aldus CEO Lard Friese.

Het aandeel staat 6,6% hoger op 4,17 euro. Dat komt overeen met de helft van de boekwaarde per aandeel. Het bedrijfsresultaat steeg met 62% tot 562 miljoen euro, vooral door een beter resultaat in de VS en bij asset management.

Net als voor andere financials geldt dat Aegon aantrekkelijk is om te kopen als de koers beneden de boekwaarde staat. Het aandeel wordt verhandeld tegen een forward koers/winst van 6,3.

