Aegon staat net zo laag als in 2009

Van Aegon is niet veel over. Het aandeel noteert nog slecht 2,19 euro.

Volgens Investtech ziet het er niet goed uit. “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn. Een verdere daling is waarschijnlijk.”

De huidige lage koers van Aegon kan ook als een signaal worden gezien dat de bodem bereikt. Aegon stond in 2009 op hetzelfde lage niveau, dus ten tijde dat de markt het dieptepunt bereikte tijdens de financiële crisis. Dat was toen een uitgangspunt voor een snelle stijging naar 6 euro in eveneens 2009 en 7,50 euro in 2015.

