AEX: 4 aandelen met extra potentie

De AEX is minder dan 2% verwijderd van de high die eind vorige jaar werd neergezet. Binnen de AEX is er slechts een aandeel dat minder dan 2% van de hoogste koers over de afgelopen 12 maanden staat: DSM.

Redelijk wat aandelen kunnen met minimaal 30% stijgen voordat ze op het niveau over de afgelopen 12 maanden staan. Het gaat om Jet, Philips, Signify en Unibail Rodamco. Dat zijn mooie charttechnische kandidaten als beleggers op zoek gaan naar herstelkandidaten. De techaandelen kunnen met minimaal 12% omhoog om de top over de afgelopen 12 maanden te evenaren.

Markten

Vandaag zullen de Europese markten stijgen. De Amerikaanse futures staan tot 0,6% hoger voor de Dow Jones. Nikkei is +1,7%. China is 0,3% lager. Sensex is +0,6% en Australië is +1,1%.

Euro/dollar 1,1296. Bitcoin -0,5% op 46.314 dollar. Brent en goud vrijwel onveranderd. Duitse Bunds +0,06 op min 0,1200%. US Bonds onveranderd 1,6333%.

RSI AEX wijst nog niet op een correctie

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16883 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht