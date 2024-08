AEX (906) heeft een bovengrens van 928

De Europese aandelenmarkten kunnen vandaag meeliften op de meevallende ontwikkeling van onder meer de Amerikaanse economie en de verwachting dat de Fed de rente in september zal verlagen.

Amerikaanse futures staan 0,2% hoger. In Azië is Japan de grote winnaar, De Nikkei steeg 3,2%. De Nikkei 225 Index steeg met 2,3% tot boven de 37.500, terwijl de bredere Topix Index vrijdag met 2,2% steeg tot 2.658, waarbij Japanse aandelen het hoogste punt in twee weken bereikten en Wall Street hoger volgden toen sterke Amerikaanse detailhandelsverkopen en dalende wekelijkse werkloosheidsaanvragen de vrees voor een recessie wegnamen. Trading Ecoinboimics: “De laatste cijfers volgden op zwakker dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers, die de weddenschappen op renteverlagingen door de Federal Reserve versterkten. In eigen land toonden gegevens eerder deze week aan dat de Japanse economie in het tweede kwartaal meer groeide dan verwacht, wat de bezorgdheid over de agressieve verschuiving van de Bank of Japan overschaduwde. Technologieaandelen leidden de markt hoger, met opmerkelijke prestaties van Disco Corp (3,1%), Tokyo Electron (4,5%) en SoftBank Group (4,4%). Sterke winsten waren er ook te zien bij andere zwaargewichten in de index, zoals Mitsubishi UFJ (3,8%), Toyota Motor (2,7%) en Fast Retailing (3,8%). De Nikkei- en Topix-indexen liggen op schema om deze week met meer dan 7% te stijgen.” Shanghai 0,1%, Hong Kong +2,0%. Euro/dollar 1,0984. Brent -0,4% op 80,72 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

