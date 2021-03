AEX aanval op 650 afgeslagen. Wat nu?

De Europese en Amerikaanse markten kunnen vandaag met 0,5% omhoog gaan. De AEX heeft een aanval afgeslagen.

De AEX, gisteren gesloten op 663,26, heeft in de afgelopen dagen een aanval op de steun van 650 afgeslagen. Deze steun is gebaseerd op de beweging die eind september is ingezet met correctiepatronen op basis van Fibonacci, waarbij moet worden opgemerkt dat het kiezen van de periode arbitrair is.

Op basis van Fibonacci-patronen kan worden gesteld dat de periode maart/juli vorig jaar, de daaropvolgende correctie met een low in september en de daaropvolgende stijging onderdeel uitmaken van een geheel. De september-stijging is pas uitgeteld bij een AEX van minimaal 700.

Afnemend momentum

In Australië groeide het BNP in Q4 met 3,1% naar +3,4% in Q3. In Japan is de PMI naar boven bijgesteld naar 46,3 in februari tegen 46,1 een maand eerder. In Canada groeide het BNP in Q4 met 2,3% na +8,9% in Q3. Het zijn allemaal mooie cijfers, maar ze verliezen wel enig momentum. Nikkei +0,5%, Shanghai +1,4%, China CSI 300 +1,3%, Sensex +1,0% en Australië +0,8%.

Euro/dollar 1,2087. Euro/dollar 7,8200. Bitcoin +1,6% op 49.273, goud -0,2% op 1.734, Brent +0,5% op 62,98 dollar, CRB Index +0,3% op 201,89. Recent is een aanval op de top uit oktober 2018 afgeslagen. Dat kan de angst voor een stijging van de inflatie temperen, maar daar staat tegenover dat deze index sinds april 2020 met 80% is gestegen.

Commodities

Een selectie van commodities die dit jaar sterker zijn gestegen dan de CRB Index (+13,2%): Brent +22%, nafta +30%, propaan +50%, katoen +15%, varkensbuiken +21%, koper +19%, bitumen +24% en kobalt +63%. De stijging van de commodity-index wordt dus sterk gedreven door de ontwikkeling van olieprijs.

