AEX: Afwachten

De daling van de olieprijs staat niet alleen. Ook de koersen van aandelen staan nu onder druk. Lagere futures voor Amerika en verliezen in Azië.

De spanning wordt gevoed door het coronavirus. In Europa en de VS is nog geen sprake van een positieve kentering. Voor lockdowns in Europa wordt gevreesd, wat zal doorwerken in de verzwakking van het economische klimaat. Meer thuis werken en studeren lijkt onvermijdelijk. Mogelijk dat dit niet zal leiden tot een sterke toename van de afzet van de pc’s al grotendeels in deze behoefte heeft voorzien. Tegelijkertijd zien we dat de Chromebook in opkomst is. Met Parallels kan op bepaalde types op Windows gebaseerde apps virtueel worden geopend. De pc-markt staat op een kantelpunt

De Amerikaanse futures wijzen op licht afbrokkelende koersen. Nikkei -0,1%, Shanghai -0,7%, Sensex -0,3%, Kospi -0,4% en Australië vrijwel onveranderd. In China wordt deze week vergaderd over de voorstellen die zijn gedaan voor de ontwikkeling in 2021-2025. Mogelijk zal de concentratie liggen op de ontwikkeling van de eigen (technologische) kracht en vermindering van de afhankelijkheid van het buitenland.

Euro/dollar 1,1836. Euro/yuan 7,9029. Goud -0,2%. Brent -1,8% door de angst voor een verslechtering van de economie en oplopende voorraden. Duitse Bunds -0,01 op min 0,57%. US Bonds -0,02 op min 0,82%.

De AEX staat op 554,34 bij een bandbreedte van 543-577. De RSI laat de nodige twijfels zien. Het is een kwestie van afwachtend.

