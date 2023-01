AEX afwachtend. Voorzichtig met gevaarlijk bitcoin

De Amerikaanse futures en AEX zijn afwachtend. Azië (wat open is) is hoger: Nikkei +1,2% en Australië +0,4%. Brent +0,1% op 81,70 dollar. Bitcoin +0,5% op 23.096 dollar, maar volgens het model van Trading Economics daalt de prijs van bitcoin naar 15.457 eind dit jaar.

De eurozone is getroffen door een reeks grote macro-economische schokken, maar de Europese Centrale Bank (ECB) – aangemoedigd door gegevens over de reële economie – verwacht dat de eurozone in 2023 met 0,5% zal groeien. Tomasz Wieladek, Europees econoom bij T. Rowe Price is het daar niet mee eens. Hij verwacht dat de combinatie van verstoringen van de supply chain, de schok in de energieprijzen, de historische daling van de reële lonen en de snelle monetaire verkrapping er waarschijnlijk toe leiden dat de economie met ongeveer 1% krimpt. In Duitsland is sprake – zo is vanmorgen bekend gemaakt – van een herstel van het consumentenvertrouwen: -33,9 in februari tegen -37,6 in januari.

AEX: blijf long, trends stijgen nog

