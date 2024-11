AEX: alle trendlijnen staan onder druk

In de Verenigde Staten zullen alle ogen gericht zijn op inflatiegegevens voor consumenten en producenten, detailhandelsverkopen en toespraken van functionarissen van de Federal Reserve, terwijl beleggers aanwijzingen zoeken over de monetaire beleidsvooruitzichten van de Fed in de nasleep van het 2e presidentschap van Trump.

Daarnaast worden updates verwacht over de industriële productie en de export- en importprijzen. In China zullen nieuwe yuan-leningen, investeringen in vaste activa, industriële productie, detailhandelsverkopen en de huizenprijsindex centraal staan. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zal het VK belangrijke indicatoren vrijgeven, waaronder het werkloosheidspercentage, de loongroei, de BBP-cijfers van het derde kwartaal en de industriële productiegegevens.

De Duitse ZEW Economic Sentiment Index zal ook in de belangstelling staan. De groeicijfers van het bbp in Japan, Rusland, Nederland en Polen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden. In Australië worden het werkloosheidspercentage, het NAB-ondernemersvertrouwen en de Westpac-index van het consumentenvertrouwen verwacht. Ten slotte zullen beleggers het rentebesluit van Mexico in de gaten houden, evenals de inflatiegegevens uit India en Rusland.

Europa

De Britse economie zal naar verwachting in het derde kwartaal met 0,2% groeien, na een vertraging van 0,5% in het tweede kwartaal. Het bbp in september zal naar verwachting met 0,2% stijgen, waarbij de industriële productie voor de tweede maand zal stijgen. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting 4,1% bedragen en de loongroei zal naar verwachting aantrekken. Gegevens over de buitenlandse handel van het VK zullen ook worden vrijgegeven. Elders in Europa zal de aandacht uitgaan naar de rekeningen van de monetaire beleidsvergadering van de ECB na de recente renteverlagingen. De belangrijkste gegevens zijn onder meer het definitieve bbp van de eurozone in het derde kwartaal en de industriële productie. De Duitse ZEW-sentimentsindex zal naar verwachting verbeteren, met ook definitieve inflatiegegevens voor Duitsland, Frankrijk en Italië. Andere opmerkelijke publicaties zijn de groothandelsprijzen in Duitsland, de handelsbalans van Italië, de werkloosheid in Frankrijk en het bbp van Q3 voor Nederland en Polen. Turkije zal industriële productie en werkloosheid rapporteren, terwijl Rusland BBP- en inflatiegegevens vrijgeeft.

Azië

China zal een grote reeks economische gegevens voor oktober bekendmaken, die inzicht bieden in het eerste effect van monetaire stimuleringsmaatregelen, terwijl beleggers zullen blijven nadenken over de impact van de schuldenruil van 10 biljoen CNY van Peking met lokale overheden. De datadump omvat industriële productie, detailhandelsverkopen, nieuwe yuan-leningen en andere kredietaggregaten, huizenprijzen, het werkloosheidscijfer, consumenten- en producenteninflatie en autoverkopen. In Japan zullen de schijnwerpers gericht zijn op de bbp-ramingen van het derde kwartaal, die een tragere groei van de economie zullen laten zien. Andere belangrijke publicaties zijn de lopende rekening en de samenvatting van de economische adviezen van de BoJ. Een drukke week met economische gegevens in India zal op zijn beurt worden gekenmerkt door het inflatiecijfer van oktober, dat verder zal stijgen en de bovengrens van de tolerantie van de RBI op de proef zal stellen. India zal ook de aggregaten van de industriële productie en zijn handelsbalans bijwerken. Elders zal Zuid-Korea zijn werkloosheid onthullen en zal Indonesië zijn nieuwe handelsbalans bekendmaken. In Australië zullen alle ogen gericht zijn op de resultaten van toonaangevende consumentenonderzoeken van Westpac en bedrijfsonderzoeken van de NAB. Bovendien wachten beleggers op updates over de Australische arbeidsmarkt voor oktober.

